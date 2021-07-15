Cam Tavanlar dizisinin son bölümünde; Leyla nihayet Cem’e olan aşkını itiraf ediyor ve açık teklif yapıyor. Bu bölüm aşkta yeni bir perde açılıyor. Leyla nihayet Cem’e olan aşkını itiraf ediyor ve açık teklif yapıyor. İkili kanatlanıyor. İşte Cam Tavanlar 6. son bölüm...

CAM TAVANLAR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cam Tavanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığında haberimizde yer alacak.

CAM TAVANLAR 6. SON BÖLÜM İZLE

Bütün ekip cümbür cemaat yemek festivalinde… İştah açıcı yemeklere, aşkın lezzeti ekleniyor. Cem ve Leyla’nın aşkı yükselirken; Şinasi, Aylin ve Süreyya hayatlarının macerasını yaşıyor. Bir de Suna var tabii… Dünyamıza bomba gibi bir giriş yapıyor. Bakalım patlattığı bombanın etkisi ne olacak?