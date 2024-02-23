'Cameristi della Scala' CSO Ada Ankara'da

CAMERISTI DELLA SCALA

26 ŞUBAT-20:00-ANA SALON

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olarak kabul edilen ‘Cameristi della Scala’, ilk kez CSO Ada Ankara sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. ‘Fantasie da Opere di Giuseppe Verdi / Verdi’nin Opera Fantezileri’ konseri, dünya genelinde büyük beğeni toplayan orkestranın Türkiye prömiyeri olma özelliğini taşıyor. Cameristi della Scala, bu özel konserde keman solisti Francesco Manara ve çello solisti Massimo Polidori eşliğinde unutulmaz bir konsere imza atacak. Cameristi della Scala 26 Şubat Pazartesi günü saat 20:00’de CSO Ada Ankara Ana Salonda seyircinin karşısına çıkacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ- BİR ASKERİN ÖYKÜSÜ

26 ŞUBAT- 20:00- MAVİ SALON

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Pazartesi Konserleri kapsamında Rus besteci İgor Stravinsky'nin ‘Bir Askerin Öyküsü’ konseri ile 26 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de CSO Ada Ankara Mavi Salonda dinleyiciyle buluşacak. Zeynep Gülay Alıcı'nın çevirisiyle sunulacak olan öyküyü, Şef Cemi’i Can Deliorman yönetirken, orkestrada anlatıcılık görevini müzisyen ve oyuncu Ali Seçkiner Alıcı üstlenecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin ülkemizde ve yurt dışındaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken koreografı Özgür Adam İnanç'ın koreografisiyle, başarılı dansçı Burak Kayıhan sahnede olacak.

RENAN BİLEK ‘’ÖYKÜLERİYLE ARANJMANLAR’’ KONSERİ

27 ŞUBAT- 20:00- MAVİ SALON

‘Renan Bilek Öyküleriyle Aranjmanlar’, sevilen eski şarkıların unuttuğumuz hatta bilmediğimiz orjinalleriyle buluşması; 27 Şubat Salı günü saat 20:00’de CSO Ada Ankara Mavi Salonda gerçekleşecek.

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TÜRKİYE'NİN RENKLERİ

28 ŞUBAT-20:00-ANA SALON

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Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Modern Dans Topluluğu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, İstanbul Tarihi Türk Topluluğu Mehter Grubu ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluklarının ortaklaşa gerçekleştirecekleri konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı ses ve saz sanatçıları tarafından icra edilecek. 28 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00’de Ana Salonda gerçekleşecek konserde solistler Çiğdem Gürdal, Umut Akyürek, Nilgün Kızılcı, İsmail Altunsaray, Serkan Çağrı, Ufuk Yürüç, Turgut Karadeniz, Zerrin Naycı ve Suat Kılıç sahnede olacak.

SINFONIA ROTTERDAM

29 ŞUBAT- 20:00- ANA SALON

25 kişilik oda orkestrası kadrosuyla Sinfonia Rotterdam, orkestranın kurucusu ve sanat direktörü Conrad van Alphen’in şefliğinde Ankara’da ilk defa CSO Ada Ankara sahnesinde izleyici karşısına çıkacak. Bu özel konserde, dünyaca ünlü birçok orkestraya konuk olmuş ve solist olarak çok sayıda değerli orkestra ile sahne almış, ‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler’ programı tarafından desteklenen, dünyaca ünlü birçok ödülün sahibi genç piyanist Emir İlgen solist olarak sahnede yerini alacak.

Hollanda Büyükelçiliği destekleriyle Türkiye-Hollanda 100. Dostluk Yılı’nda, Mozart’ın ünlü opera aryalarının da yer aldığı Mozart ve Chopin eserlerinden oluşan özel bir repertuar ile sunulacak konser, 29 Şubat saat 20:00’de Ana Salonda Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU- KLASİKTEN GÜNÜMÜZE KADİM EZGİLER

29 ŞUBAT-20:00-TARİHİ SALON

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Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 29 Şubat’ta, ‘Klasikten Günümüze Kadim Ezgiler’ adlı konseriyle müzikseverler ile buluşacak. Şef Suat Kılıç yönetimindeki koro konserin birinci bölümünde, az kullanılan Hicaz buselik klasik takımı seslendirecek. Konserin ikinci bölümünde ise İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Ses Sanatçısı Ertan Bilgi, özel bir repertuarla dinleyiciler ile buluşacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI- PETER DORFMAYR

1 MART- 20:00- ANA SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Helsinki Filarmoni Orkestrası'ndaki altı yıl keman sanatçılığından sonra şeflik kürsüsüne çıkan, Finlandiya'da pek çok orkestrayı yönettikten sonra Avrupa'da önemli orkestralarla çalışan ve profesörlük ünvanını da alarak yoluna devam eden ünlü Fin şef Ari Rasilainen yönetiminde, 1 Mart Cuma günü saat 20:00’de gerçekleşecek konserde dinleyiciler ile buluşacak.

ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU- BALKAN AVAZI

1 MART- 20:00- TARİHİ SALON

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, seçkin ve birbirinden güzel türküleri Ankara seyircisiyle buluşturmak için ‘Balkan Avazı’ konserini düzenliyor. Türkiye'deki Balkan kökenli toplulukların müzikal mirasını konu alan bu konserde Balkanlar’dan Anadolu’ya uzanan hemen hemen her bölgeden türküler seslendirilecek. Şef Turgay Coşkun'un yönetiminde gerçekleşecek olan konserde Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve konser solistleri Ayten Ekin Uluğ, Latife Erarslan, Mustafa Özcan, Neşe Ayışıt ve Nilgün Kızılcı sahne alacak. Bu özel etkinlik, 1 Mart Cuma günü saat 20:00'de Tarihi Salonda müzikseverlerle buluşacak.

DOSTLUĞUN GÜCÜ “THE POWER OF FRİENDSHİP” İNGİLİZCE ÇOCUK OYUNU

2 MART- 15:00- TARİHİ SALON

‘The Power of Friendship’ oyununda kahramanlar Woody, Buzz ve Jessie dostları Andy için harika bir doğum günü hediyesi bulmaya çalışırlar. Bir yandan da Madi Scientist'in kötü planlarına karşı dostluklarından aldıkları güç ile mücadele etmeye çalışırlar. İngilizce çocuk oyunu olan ‘The Power Friendship’ interaktif bölümleriyle Buzz ve Woody’nin kötülükle mücadelesine 2 Şubat Cumartesi günü CSO Ada Ankara Tarihi Salonda seyircisini de dahil etmeye hazırlanıyor.

GÜRKAN ÖZKAN TRİO FEAT. LEO VERTUNNİ

2 MART- 20:00- MAVİ SALON

Gürkan Özkan Trio feat. Leo Vertunni grubu, ilk kez Ankaralı müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gürkan Özkan’ın tabla, Leo Vertunni’nin sitarı ile sahnede yer alacağı konserde Avrupa’nın en önemli Çigan ve Romen kemancıları arasında gösterilen, Türk Müziği ve Hint müziği konularında yetkin bir keman sanatçısı olan Serdar Pazarcıoğlu kemanı, Türk Müziğini dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdüren Onur Aymergen de gitarı ile konsere eşlik edecek. ‘Gürkan Özkan Trio feat. Leo Vertunni’ 2 Mart Cumartesi günü saat 20:00’de Mavi Salonda gerçekleşecek konserinde farklı kültürel coğrafyalardan ilham alan melodileri ve ritimleri bir araya getirerek dinleyicilere müziğin coğrafyasında unutulmaz bir yolculuk sunacaklar.

COŞKUN KARADEMİR “ETNİK SİNYALLER” KONUK: EVRENCAN GÜNDÜZ

3 MART- 20:00- ANA SALON

Coşkun Karademir, 'Etnik Sinyaller' konseri ile Doğu'nun mistik tınılarını, Anadolu'nun geleneksel halk şarkılarını ve bu makamsal yapılardan esinlenerek bestelediği enstrümantal ezgilerini, kendi alanında bir ilki gerçekleştirerek elektronik müzik materyalleriyle harmanlayarak sahneye taşıyacak. 3 Mart Pazar günü saat 20:00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salonda gerçekleşecek konserde Evrencan Gündüz konuk sanatçı olarak yer alacak. Konserde Coşkun Karademir kopuz, bağlama ve vokaliyle, Âdem Gülşen klavyeleriyle, Fatih Koçer kavalıyla, Ayhan Beyazdağlı kemanıyla, Burak Çakır ise perküsyonuyla sahnede olacak.