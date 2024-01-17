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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cami avlusunda bebek cesedi bulundu

        Cami avlusunda bebek cesedi bulundu

        Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 23:51 Güncelleme: 17.01.2024 - 23:51
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        Cami avlusunda bebek cesedi bulundu
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        Artuklu ilçesi Yaylı Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bebek görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bebeğin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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