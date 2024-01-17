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        Haberler Gündem Güncel Park halindeki otomobil alev alev yandı

        Park halindeki otomobil alev alev yandı

        Zeytinburnu'nda park halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 22:43 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:43
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        Park halindeki otomobil alev alev yandı
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        Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 19.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi, Mevlana Caddesi'nde bulunan park halindeki bir otomobilde çıktı.

        KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        İddiaya göre park halindeki otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm otomobili sardı.

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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