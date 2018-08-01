Cami ve kilisenin birlikte UNESCO yolculuğu

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Nusaybin'de de bu birliktelik ve hoşgörünün izlerini taşıyan iki mabedin de korunmasını ve geleceğe aktarılmasını arzu ettiklerini vurgulayan Çepe, şöyle dedi:

"Burada kardeşlik bir arada yaşıyor, bundan da iyi ne olabilir? Zeynel Abidin Camisi restore edildi, kilisenin de restore edilmesi düşünülüyor. Daimi listeye girmesi gerçekten de çok güzel olacak. Hem tarihimizi koruyacağız hem de dünya mirası olacak. Nusaybin'e büyük katkısı olur."