Camla kesilen kol damar nakliyle kurtarıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 18 yaşındaki bir işçinin cam ile kesik oluşan kolu, vücudunun başka yerinden alınan damar nakledilerek kan gitmesinin sağlanmasıyla kurtarıldı.
AA'nın haberine göre; Bandırma Devlet Hastanesinde kolunda derin kesikler bulunan Taha Elçi'ye 1 saat 45 dakika operasyon yapıldı.
Kalp damar servisindeki ameliyatla Elçi'nin vücudunun başka bir yerinden nakledilen damar sayesinde yaralanan kola kan gitmesi sağlandı.
Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Op. Dr. Muhammet Murat Cantürk, yaptığı açıklamada, kalp damar cerrahisi olarak yaklaşık iki yıldır hizmet verdiklerini söyledi.
Cantürk, poliklinikte ayda 2 binden fazla hasta muayene ettiklerini dile getirerek, "Polikliniğimizde bacak ağrıları, bacak şişkinlikleri, varis hastalıkları, arter tıkanıkları, boyun damar tıkanıkları, kalpten çıkan ana damardaki anevrizmalar, genişlemeler... Bunlarla ilgilendik, tanısını, tedavisini gerçekleşirdik. Bu noktada Bandırma'da yapılmayan çok büyük operasyonu gerçekleştirdik" dedi.
Bunların dışında büyük damar yaralanmalarına müdahale ettiklerini vurgulayan Cantürk, şöyle konuştu:
"Vücudun değişik bölgelerinden damarlar alarak, bu bölgelere naklettik. Bu hastamız da onlardan biri. Böylece kan akışını, devamlılığını sağlayarak mevcut organın kanlanmasını devam ettirdik. Hedefimiz kalp damar ünitesini kurmak, ameliyathane ve yoğun bakımı hizmete geçirmek. Aktif olarak, Bandırma'ya açık kalp cerrahisini, koroner arter hastalıklarına ve kalp kapak hastalıklarına müdahale şansını getirmeye çalışıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz."
Ameliyatla sağlığına kavuşan Taha Elçi de "Allah Murat doktorumuzdan razı olsun. Onlar olmasaydı bu kolum kesilmiş olurdu." dedi.
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