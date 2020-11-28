Cammu Keşmir'deki Bölge Kalkınma Konseyi seçimi,

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Hindustan Times'ın haberine göre, bazı seçmenler, Bölge Kalkınma Konseyi seçiminde bölgenin temel sorunlarını çözebilecek adayların belirleneceğini, Cammu Keşmir'e özel statüsünün yeniden verilmesi gibi "daha büyük meselelerin" çözümünün parlamento seçimlerine kalacağını savunuyor.

Thune bölgesinden 67 yaşındaki Şerif ud-Din, "Siyasi meseleler, meclis ya da parlamento gibi daha büyük platformlar için. Bölge Kalkınma Konseyi, yerel seviyede halkın kalkınma sorunlarına hitap edecek küçük bir platform." ifadesini kullandı.

İlk kez oy kullananlar dahil bazı seçmenler ise bu seçimi, özel statünün eski haline getirilmesi açısından "küçük bir kavga" olarak nitelendiriyor.

Seçmenlerden Yasin Ahmed, "Bu seçim, bu yolla özel statümüzü alan kişileri ve partileri uzaklaştırabileceğimiz için önemli. Geçen yılki karar hakkında insanların ne hissettiğine ilişkin mesaj verecektir." diye konuştu.

- Bölge Kalkınma Konseyi seçimi

Cammu Keşmir'de bugün başlayan Bölge Kalkınma Konseyi seçimine Ulusal Konferans, Halkın Demokratik Partisi, Hindistan Komünist Partisi, Cammu ve Keşmir Halkın Konferansı, Halkların Hareketi ve Avami Ulusal Konferansı partileri "Gupkar İttikakı" olarak katılıyor.

İttifakın karşısında Hindu milliyetçisi politikalarıyla bilinen Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) ile Apni Partisi bulunuyor.

- Seçim, 19 Aralık'a kadar sürecek

Bölgede bugünden itibaren 8 aşamada yapılacak seçim, 19 Aralık'a kadar sürecek.

Oyların 22 Aralık'a kadar sayılacağı Cammu Keşmir'de ilk aşamada oy kullanacak seçmen sayısı 700 binin üzerinde. Seçimde toplam 1427 aday yarışıyor.

Sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri altında yapılan seçimin ilk aşamasında 25'i Keşmir, 18'i Cammu'da olmak üzere 43 seçim bölgesi için sandık başına gidiliyor.