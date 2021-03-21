Can Baydar'dan 'Ateş' 0:00 / 0:00

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''Ben Öldüm'', ''Bana Bir Şarkı Söyle'' ve ''Yarım'' isimli çalışmalarıyla müzikseverlerden tam not alan Can Baydar, 19 Mart Cuma günü sözü, müziği kendisine, düzenlemesi ise kendisi ve Cem Şahin'e ait "Ateş" ile sürpriz bir çıkış yaptı.

Dinlendiği ilk an itibariyle nabız yükselten çalışmada akustik gitar, elektirik gitar, bas gitar, tuşlu çalgılar, davul ve mızıka'nın birbiriyle uyumu şarkının gücünü hissettiriyor. Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen video klibin görüntü yönetmeni ise Veli Kuzlu, oldu.

Can Baydar'a ait olan "Ateş", 19 Mart'ta tüm dijital platformlarda yerini aldı.