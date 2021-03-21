Can Baydar'dan 'Ateş'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMüzikCan Baydar'dan 'Ateş' - Magazin haberleri
ABONE OL

Can Baydar'dan 'Ateş'

Gece grubunun solisti Can Baydar, alternatif rock türündeki yeni şarkısı "Ateş" ile müzik listelerini alt üst edecek. Baydar'a ait olan "Ateş", 19 Mart'ta tüm dijital platformlarda yerini aldı

Can Baydar'dan 'Ateş' - Magazin haberleri
Can Baydar'dan 'Ateş'
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

''Ben Öldüm'', ''Bana Bir Şarkı Söyle'' ve ''Yarım'' isimli çalışmalarıyla müzikseverlerden tam not alan Can Baydar, 19 Mart Cuma günü sözü, müziği kendisine, düzenlemesi ise kendisi ve Cem Şahin'e ait "Ateş" ile sürpriz bir çıkış yaptı.

Dinlendiği ilk an itibariyle nabız yükselten çalışmada akustik gitar, elektirik gitar, bas gitar, tuşlu çalgılar, davul ve mızıka'nın birbiriyle uyumu şarkının gücünü hissettiriyor. Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen video klibin görüntü yönetmeni ise Veli Kuzlu, oldu.

Can Baydar'a ait olan "Ateş", 19 Mart'ta tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Berkay'dan yeni single - Magazin haberleri
MÜZİKBerkay'dan yeni single
Orhan Uzdu'nun 'In Control' albümü çıktı - Magazin haberleri
MÜZİKOrhan Uzdu'nun 'In Control' albümü çıktı
Canan Atay'ın ilk solo teklisi yayında - Magazin haberleri
MÜZİKCanan Atay'ın ilk solo teklisi yayında
Febyo Taşel: 'Döngü' pandemi sürecinde iyi geldi
MÜZİK'Pandemi sürecinde iyi geldi'
Ece Seçkin'den 'Yastık' - Magazin haberleri
MÜZİKEce Seçkin'den 'Yastık'
Attila Atasoy'dan 'Seferi' - Magazin haberleri
MÜZİK"Seferi" yayında
'Çocuk Şarkıları', 19 Mart'ta yayında - Magazin haberleri
MÜZİK'Çocuk Şarkıları', 19 Mart'ta yayında
Lider Şahin'in çifte heyecanı - Magazin haberleri
MÜZİKLider Şahin'in çifte heyecanı
Ajdar yeni şarkısını paylaştı - Magazin haberleri
MÜZİKAjdar yeni şarkısını paylaştı
Grammy 2021 kazananlar kimler oldu? 2021 Grammy ödüllüleri
MÜZİKGrammy 2021 kazananlar kimler oldu?