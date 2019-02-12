Sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Can Saban’a ait olan ve kayıtları Ali Rıza Şahenk tarafından The FatLab’de gerçekleşen şarkının klibinde yakın dostları ve takipçilerinden oluşan 45 kişilik bir ekip yer aldı.

Onur Işıksalan’ın yönettiği klibin seti için özel bir at çiftliği kullanıldı. Akşam saatlerinde başlayan set, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Avrupa Müzik markasıyla 22 Şubat’ta dijital platformlarda yayınlanacak olan “Bardak Taşıyor”un aynı gün yayınlanacak klibi için Bonomo, "Klipte bizi yalnız koymayan sıkı takipçilerimizi, canım dostlarımı ve ailemi bir kere daha selamlıyor, gözlerinden öpüyorum. Yolu açık olsun." dedi.