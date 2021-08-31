Can Bonomo'dan tek kişilik müzik festivali 0:00 / 0:00

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Binlerce kişinin katılımıyla pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleşen etkinlikte, Can Bonomo ve sahne arkadaşlarının performansları katılımcılardan büyük alkış aldı. Normalleşme ile konserlerine hız veren başarılı sanatçı, sahnelere olan özlemini en sevilen şarkıları eşliğinde hayranlarıyla birlikte paylaştı.

Sahne enerjisi ile büyüleyici bir atmosfer sunan Can Bonomo, Demet Evgar ile ortak bir çalışma sonucu yayınladığı ve çıktığı andan itibaren hit olan şarkısı "Rüyamda Buluttum"u sevenlerinin coşkusu ile hep bir ağızdan söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı sevincini ise Mersin'in Silifke ilçesinde kutlayan Can Bonomo, Susanoğlu Sahili'nde gerçekleşen konserde unutulmayacak dakikalara imza attı.

Hayranları ile farklı şehirlerde buluşmayı sürdürecek olan başarılı rock yıldızı Can Bonomo'nun diğer konser tarihleri ise şu şekilde;

Can Bonomo konser takvimi

10 Eylül – Holly Stone Performance Hall Antalya - Antalya

11 Eylül – Holly Stone Performance Hall Denizli - Denizli

22 Eylül – İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi – Yenikapı, İstanbul

1 Ekim – Akdeniz Gençlik Festivali - Adana

16 Ekim – IF Performance Hall Beşiktaş - İstanbul

27 Ekim – Jolly Joker Ankara - Ankara