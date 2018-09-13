Can Bonomo, 'Kainat Sustu' adlı albümündeki 'Keyfim Kaçık Acık' şarkısının klibini hayranları çekti. Bonomo, sıradışı ve özel bir çalışmaya imza atarak klibinde kendisini konserlerinde izlemeye gelen hayranlarının çektiği videoları kullandı.



Hayranlarından konserlerde çektikleri görüntüleri kendisine mail yoluyla ulaştırmalarını isteyen Can Bonomo, bu şekilde yönetmen koltuğuna hayranlarını oturtarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Can Bonomo, binlerce video arasından seçilen görüntülerle hazırlanan kliple ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi:



''Keyfim Kaçık Acık şarkımıza klip çekmemize yardım etmenizi rica etmiştik. Sayenizde konserlerimizden çekilmiş binlerce görüntümüz oldu."

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