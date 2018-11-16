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PKK çocukları kaçırıyor
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Can çekişen terör örgütü çocukları hedef alıyor!

Yurt içinde ve dışında yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde bitme noktasına gelen bölücü terör örgütü, eleman temini için çocukları zorla dağa kaçırmaya çalışıyor. Çocukları sadece kaçırmakla kalmayıp çatışmalarda da ön saflarda ölüme gönderen terör örgütü PKK'nın insanlık dışı uygulamaları, uluslararası izleme örgütleri tarafından da raporlanıyor

16.11.2018 - 15:24 | Güncelleme: AA

Güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği operasyonlarla darbe üzerine darbe alan bölücü terör örgütünün eleman temininde büyük sorun yaşadığı belirtiliyor. Bölgede örgüte katılımın olmaması üzerine insanlık dışı yöntemlere başvuran terör örgütü, eleman temin etmek için herhangi bir yaş sınırlaması gözetmeden küçük yaştaki çocukları hedef almaya devam ediyor.

KAÇIRILAN ÇOCUKLAR PKK'DAN KAÇIYOR

Kaçırılan ve daha sonra örgütten kaçmayı başararak güvenlik güçlerine teslim olan İ.C. adlı terörist, ifadesinde, Doğubayazıt'a bağlı bir köyden 2 terör örgütü mensubu tarafından zorla kaçırıldığını anlattı. Örgütten kaçmayı başararak güvenlik güçlerine teslim olan çocuk yaştaki E.T. de ifadesinde, Nusaybin'e bağlı köyünden kaçırılarak örgütün Irak'ta bulunan bir kampına götürüldüğünü kaydetti.

AA'da yer alan habere göre burada kendisi gibi zorla kampa getirilen çocuklarla eğitimler aldığını ve uzun süre dağda alıkonulduktan sonra bir yolunu bulup örgütten kaçtığını dile getiren E.T., Türkiye'ye gelerek teslim olduğunu belirtti.

PKK'NIN KAÇIRDIĞI ÇOCUKLAR ULUSLARARASI RAPORDA

Çocukları sadece kaçırmakla kalmayıp çatışmalarda ön saflarda ölüme gönderen terör örgütü PKK'nın insanlık dışı uygulamaları, uluslararası izleme örgütleri tarafından da raporlanıyor. PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG tarafından eğitilen ve savaştırılan çocuklar, daha önce defalarca bu raporlarda yer almıştı.

RAPORA GÖRE ÇOCUKLAR İSTİSMAR EDİLİYOR

Fotoğraflar ve videolarla desteklenen raporlarda, okul sıralarında olması gereken küçük yaştaki çocukların ailelerinden koparılarak çatışmalara sürüklendikleri, İnsan Hakları İzleme Örgütleri tarafından belgelenmişti. Söz konusu raporlarda yer alan fotoğraflarda 13-15 yaş aralığındaki çocukların ellerinde uzun namlulu silahlar görülüyor. Suriye'de bazı bölgelerde örgütün çocukları bünyesine katmak için ailelerine para verdikleri de biliniyor. Bazı raporlarda çocukların kötü muamele gördükleri, uyuşturucuya alıştırıldıkları, cinsel istismar ve tecavüz vakalarıyla da karşı karşıya kaldıkları anlatılıyor.

ABD tarafından başlarına ödül konan terör örgütü elebaşıları için yayınlanan bildiride de PKK'nın gençleri kaçırarak bünyesine kattığı, doktrine ettiği ve silahlı unsurların içinde kullandığı ifade edilmişti.

 

 

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