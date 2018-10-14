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Can Kırıkları 2. yeni bölüm fragmanı: Cihan, Leyla'nın namlusunun ucunda! Can Kırıkları oyuncuları kimler?

Can Kırıkları 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümüyle dikkatleri üstüne çeken Can Kırıkları, Leyle ile Zeynep'in öğrencilik yıllarından başlayan hikayelerini bugüne taşırken, karanlık olayları da gözler önüne seriyor. İşte Can Kırıkları 2. yeni bölüm fragmanı ve oyuncuları

14.10.2018 - 11:34 | Güncelleme:

Can Kırıkları yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir ve Funda Eryiğit gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Can Kırıkları ilk bölümüyle dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Can Kırıkları'nda Zeynep, Ercümet'i öldürdü ve Leyla olaya tanık oldu. Zeynep tüm gerçekleri Leyla'ya anlatınca Leyla Zeynep'in yanında olmaya karar verdi. Ancak bu olay yeni kötü sürprizlere gebe. İşte Can Kırıkları 2. yeni bölüm fragmanı ve Can Kırıkları oyuncuları...

CAN KIRIKLARI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Ben o mezarda canımın yarısını bıraktım!"

 

Zeynep Ercüment'e son kurşunu sıkarken Leyla olay yerine gelir. Leyla mesleği ve arkadaşı arasında bir seçim yapmak zorundadır. Zeynep'in geçmişte yaşadığı acıları öğrenen Leyla, cesedi ortadan kaldırmaya karar verir. Ne olursa olsun sonuna kadar Zeynep'in yanında olacaktır. Ancak iki kadını da kötü bir sürpriz beklemektedir. Ercüment'in sakladığı tecavüz görüntüleri hala bir yerlerde, saatli bomba gibi beklemektedir. Zeynep bu görüntüleri bulmak için gizlice Cihan'ın evine girer. Kendi kurduğu tuzağa düşen Cihan ise Leyla'nın namlusunun ucunda, ölümle burun burunadır.

 

CAN KIRIKLARI OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir - Leyla Akgün(Doğan), Seçkin Özdemir - Aslan Erçetin, Funda Eryiğit - Zeynep İnan, Alican Yücesoy - Cihan Karadağ, Özgür Çevik - Kerem İnan, Hazar Motan - Hande Tekin, Kemal Uçar - Zeki Sarı, Ecem Özkaya - Aysel Karadağ

CAN KIRIKLARI 1. BÖLÜM ÖZETİ

İki kadının birbirlerinden sakladıkları geçmiş sırları, onları yeni bir cinayetin suç ortağı yapacak.

Ünlü işadamı Cihan Karadağ'ın evinde gerçekleşen partide, bir genç kız terastan düşerek hayatını kaybeder. Bu şüpheli ölüm sadece basının değil, komiser Leyla ve Zeynep'in hayatlarının da orta yerine bomba gibi düşer. Leyla, yıllar önce kendisini de ölüme atan Cihan Karadağ'dan kanun yoluyla hesap sormak isterken, yolu eski dostu Zeynep'le kesişir. İki kadının birbirlerinden sakladıkları geçmiş sırları, onları yeni bir cinayetin suç ortağı yapacak ve hayatlarını geri dönülemez bir şekilde değiştirecektir.

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