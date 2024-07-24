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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Can Ozan Avlu sahnesinde

        Can Ozan Avlu sahnesinde

        Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 2 Ağustos Cuma akşamı genç müzisyen, söz yazarı ve prodüktör Can Ozan'ı ağırlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 00:18 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:18
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        Can Ozan Avlu sahnesinde
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        “World Akustik” konser serisi, 2 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Avlu’da müzikseverleri Can Ozan ile buluşturacak.

        Müzikle 13 yaşında tanışan Can Ozan, akustik ve elektronik müzik türlerini ustalıkla harmanlayarak kendine özgü bir tarz yarattı. Hem duygusal ve melankolik eserleri hem de enerjik ve coşkulu şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2017 yılında Deniz Tekin ile seslendirdiği “Transatlantik” şarkısı büyük bir çıkış yakaladı. Bu şarkının başarısını “Ağlama Ben Ağlarım”, “Bi’ Şey Var”, “Derleme”, “Dolunay”, “Paranoyak”, “Sar Bu Şehri”, “Yalan Dünya”, “Yol” ve “Nefes” gibi hit şarkıları takip etti.

        Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” konser serisi biletleri Biletix üzerinden temin edilebilir.

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        #bomontiada World Akustik
        #Can Ozan
        #Avlu Sahne
        #konser
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