Ankara'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Şimşir tarafından ikiz gebelik olarak takip edilen ve tüm gebeliği boyunca düşük tehlikesi bulunan Bağran bebekler, ileri tedavi yöntemleri ile gebeliğin 6.5 ayında sezeryan ile başarılı bir operasyonla dünyaya geldi.

BİN GRAM "CAN" 2 TEHLİKELİ AMELİYAT GEÇİRDİ

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; erken doğum (prematüre) doğan bebekler Liv Hospital Ankara Hastanesi Yenidoğan Ünitesi’nde Dr. Yücel Kızıltan tarafından muayene ve takibi yapılarak küvözde yaşam mücadelesi verdi.

Dr. Yücel Kızıltan ve ekibi tarafından yaklaşık 2 ay kadar takip edilen bebekler sağlıklı olarak taburcu edildi. Hayata tutanan ikiz kardeşlerden Can bebek taburcu olduktan birkaç gün sonra kasık fıtığı ve bağırsak sıkışması teşhisi ile acil olarak hayatının aslında 8,5 aylık olarak anne karnında olması gerekirken henüz dünyaya erken gelişinin 2. ayında ameliyata alındı. Çocuk Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Atabek tarafından kritik ameliyatı gerçekleştirilen ve başarılı teşhis, takip ve tedavi süreci geçiren Can bebek sağlıklı olarak taburcu edildi. Bu ameliyattan yaklaşık 10 gün sonra ise kör olabilme ihtimali olan Can'ın minik bedeni tekrar ameliyat masasına yatırıldı.

"HAYATİ TEHLİKELERİ VARDI"

Atabek, "Kasık fıtığı özellikle erkek bebeklerde 6 kat daha fazla görülmekte olup prematürelerde yüzde 18-31 oranında bağırsak sıkışmasına yol açabilmektedir. Acil teşhis ve tedavisi yapılmadığı durumlarda barsak kaybının yanı sıra hayati tehlike de oluşturmaktadır" dedi.

"PARMAK KADARLARDI"

Hemşire olan 29 yaşındaki anne Eda Bağran ise süreci anlattı: "İkizler aslında tüp bebek. İlk 4 ay düşük tehlikem bulunuyordu. Bir anda sancılarım gelmeye başladı. Hastanede çok erken olduğunu söylediler ve doğumum engellenmeye çalışıldı. 2 gün hastanede yattım ve doğumun gerçekleşmesi gerekiyordu. Apar topar doğuma gireceğim için ağlamaya başladım. Henüz isimlerini bile düşünmemiştik. Eşim Volkan beni sakinleştirmek ve oyalamak için isimlerini konuştu. Can ve Ece'ye karar verdik. Doğduklarında parmak kadarlardı. Bin gramlardı. 60 gün küvözde kaldılar. Can, o minik haliyle 2 ameliyat atlattı. Bize gerçekten can oldular. Normal doğum olsaydı 15 günlük olmaları gerekiyordu. Konrol altında büyümelerini takip ediyoruz" dedi.