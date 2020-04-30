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Can Yaman ile annesinden tango şov

Can Yaman, annesi Güldem Yaman ile tango yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaman, çok sayıda beğeni alan paylaşımına "Böyle kaliteli anları annemle paylaşabildiğim için çok şanslı hissediyorum. Tango dansını öğrenmeme yardım ediyor, bu ne kadar havalı!" notunu düştü

Can Yaman
HABERTURK.COM

Oyuncu Can Yaman, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini evde önlem amaçlı karantinaya aldı.

Karantina günlerini İspanyolca öğrenerek ve bol bol egzersiz yaparak geçiren Yaman, bu kez annesi Güldem Yaman ile tango dersleri almaya başladı. Yaman, annesiyle birlikte dans ettiği o anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

 

30 yaşındaki Can Yaman, paylaşımına şu notu düştü:

Böyle kaliteli anları annemle paylaşabildiğim için çok şanslı hissediyorum. Tango dansını öğrenmeme yardım ediyor, bu ne kadar havalı! Yukarıdaki video, yalnızca birkaç hafta içinde neler yapabileceğimizle ilgili. Daha iyi olmak için sabırsızlanıyoruz.

Öte yandan Yaman'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

 

 

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