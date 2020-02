Can Yaman sürpriz sözler: Beraber yaşayalım - Magazin haberleri

Ocak ayında vatani görevini yerine getirmek için askere giden Can Yaman, tezkeresini aldıktan sonra ilk kez İtalya'nın Canale 5'te kanalına konuk oldu. Yaman'ın katıldığı program, yüzde 24 ile reyting rekoru kırdı. Canlı yayını, tam 4 milyon kişinin izlediği açıklandı. Normal şartlarda ise Can Yaman'ın 100 İtalyan hayranı programa seyirci olarak katılacaktı. Ancak İtalya'daki koronavirüs tedbirleri nedeniyle son anda programa katılımcı alınmadı. Yaman'ı göremeyen kadınlar hüsrana uğradı.

'BERABER YAŞAYABİLİRİZ'

Programın açılışında Can Yaman, sunucu Barbara d'Urso'ya bir Türk adeti olarak 'Tatlı yiyelim tatlı konuşalım' diyerek çikolata hediye etti. Çikolatayı çok sevdiğini ve evinin çikolata dolu olduğunu söylerken Can Yaman, Barbara d'Urso da "Ben de çok severim benim evimde de dolu. Bak ortak noktamız var. Beraber yaşayabiliriz" diye şaka yaptı. Can Yaman da "Bunu düşünmem gerek" diye göz kırptı.

İtalyan kadınları, Can Yaman'a 'Bitter çikolata' lakabı taktı.

Reytinglerden oldukça memnun kalan sunucu Barbara d`Urso, sosyal medya hesabından Can Yaman'ın hayranlarına teşekkür etti.

AÇIKLAMALARI OLAY OLMUŞTU

Can Yaman öncelikle, dizilerinin İspanya'da izlenmesi üzerine Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, "Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten" şeklinde yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu.

Yaman ardından da, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" ifadeleriyle tepki çekmişti.

Açıklamalarıyla eleştirilen Can Yaman, bu kez de bir kadın hayranına verdiği skandal yanıt ile gündeme geldi.

Yaman'a katıldığı televizyon programında bir kadın hayranı İspanyolca olarak, "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" diye sordu.

Tercümanın çevirdiği soruya eliyle stüdyonun arka tarafını gösteren Can Yaman, "Arka odaya geçelim" şeklinde çirkin bir yanıt verdi.

Yaman'ın verdiği cevap karşısında tercüman da büyük şaşkınlık yaşarken "Çevireyim mi?" diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise, tercümana "Hayır" dedi.

Yaman gelen eleştirilerden sonra, "Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus... Ben o kelimeyi daha geniş ve kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim. Dizide aşkı inandırıcı kılan, kimya, enerji ve uyumdan bahsetmek istemiştim ama konu çok farklı yerlere gitti. Bu kadar dallanıp budaklanacağı hiç tahmin etmedim. Dikkat etmem gerekirmiş." demişti.