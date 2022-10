Can Yücel Şiirleri ve Aşk Sözleri

Can Yücel, 21 Ağustos 1926 yılında doğdu. Türk edebiyatının birçok alanında eser üreten Yücel, kullandığı kaba dil ile farklı bir tarz yaratmıştır. Yücel’in dili sert olmasına rağmen; coşkulu bir anlatımı vardır. Yazma, Her Boydan, Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin Şiirleri, Rengahenk, Canfeda, Bilmelisin Ki gibi şiir kitapları vardır. Can Yücel aşk şiirleri, alıntıları ve kısa sözleri, ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmamıştır.

CAN YÜCEL SÖZLERİ, ŞİİRLERİ VE ALINTILARI

Can Yücel şiirleri uyaklı bir söyleyiş, coşkulu anlatım ve geleceğe umutla bakan bir tarzı benimsemiştir. Kara mizah öğeleri taşıyan siyasal içerikli bazı şiirlerinde tarihsel ve günlük olayları iç içe işlemeyi tercih etmiştir. Can Yücel’in özellikle duygu yüklü aşk şiirleri ve sözleri büyük ilgi görmüştür. Kullandığı sivri dille öne çıkan şair Can Yücel şiirleri, sözleri ve alıntıları sizler için derledik. En güzel, duygusal Can Yücel aşk şiirleri ve resimli sözleri ile kısa, öz alıntıları için en doğru yerdesiniz!