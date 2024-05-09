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        Haberler Gündem Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçeleri açıklarında düzenlenen operasyonlarda 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 01:45 Güncelleme: 09.05.2024 - 01:45
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        Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

        Sahil güvenlik botları "TCSG-903" ve "TCSG-16" tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 40 kişi kıyıya çıkarıldı.

        Ayvacık açıklarında da "KB-20" botu ekipleri, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan aynı ülkeye mensup 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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