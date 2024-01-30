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        Haberler Gündem Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımında aksama yaşanıyor

        Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımında aksama yaşanıyor

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferlerinde aksama yaşanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 21:45 Güncelleme: 30.01.2024 - 21:45
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        Fırtına ulaşımı aksatıyor
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        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 22.00, Kilitbahir'den Çanakkale'ye ise saat 23.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, Boğaz hattındaki diğer seferlerde aksama bulunmadığı belirtildi.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #çanakkale boğazı
        #haberler
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