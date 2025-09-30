Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı
Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde dün, 11 metre uzunluğundaki bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.
İçinde 2 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Eceabat İskelesi’ne yanaştırıldı.
