        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Lapseki'de emniyete alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 19:34 Güncelleme: 11.11.2025 - 19:34
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı’nda Lapseki önlerinde, akşam saatlerinde 4 metre uzunluğundaki bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

        Çevredeki teknelerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.

        Fotoğraf: DHA

