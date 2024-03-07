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        Haberler Gündem Çanakkale'de 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı - Güncel haberler

        Çanakkale'de 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

        Çanakkale'de durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 18:09 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:09
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        Çanakkale'de 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Körüktaşı köyü yakınlarında şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

        2 araçta 15 kaçak göçmen ile organizatörler H.Ş. ve T.O. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş. ve T.O. tutuklanırken, kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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