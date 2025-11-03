Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 19:59 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

        "TCSG-28" ve "KB-103" botları tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afgan uyruklu 17'si çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Çanakkale
        #çanakkale haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı