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Eğlence mekanının önünde kavga: 1 polis yaralı 0:00 / 0:00

AA

Çanakkale'de eğlence mekanının önünde çıkan kavgada bir polis başından yaralandı. İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta bulunan eğlence mekanına giden alkollü 4 kişi, güvenlik görevlilerince içeriye alınmadı.

Duruma kızan 4 kişi, kapıdaki görevlilerle tartışıp kavga etmeye başladı. Aynı bölgedeki diğer işletmelerin tabak, bardak ve sandalyelerini görevlilere fırlatan şüpheliler, kavgayı sonlandırmak isteyen polis memurunun başından yaralanmasına neden oldu. AA'nın haberine göre; yaralı polis, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan 4 kişinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.