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        Haberler Gündem Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak - Güncel haberler

        Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

        Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 19:05 Güncelleme: 09.05.2024 - 19:05
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        Feribot seferlerine fırtına engeli
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        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 22.30, Kabatepe'den ise saat 21.00'de yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.

        Diğer hatlarda aksama bulunmuyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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