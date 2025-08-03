Çanakkale'de iskeleden düşen genç boğulma tehlikesi geçirdi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, dengesini kaybederek iskeleden düşen 18 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi
Serinlemek için Hamzakoy'a gelen 18 yaşındaki S.A, iskelede arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada dengesini kaybederek denize düştü.
Sahildeki vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçirdiğini fark ettikleri S.A'yı sudan çıkardı.
Yüzme bilmediği öğrenilen S.A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.