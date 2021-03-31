Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köy sayısı üçe yükseldi

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Musa Göktaş başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Çal köyündeki Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.
Gelibolu'nun Değirmendüzü köyü ile Çan'ın Yaykın köyü de salgın nedeniyle bugünden itibaren karantinaya girmişti.
Kentte karantina altındaki köy sayısı böylelikle 3'e yükselmiş oldu.
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