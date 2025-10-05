Habertürk
        Çanakkale'de NASA Space APPS Yarışması düzenlendi

        Çanakkale'de Türkiye Uzay Ajansı'nın desteği Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği'nin (TÜMMİAD) yürütücülüğünde NASA Space APPS Yarışması düzenlendi.

        05.10.2025 - 12:55
        Bir kolejin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, mentorlar önderliğinde farklı okul ve ilçelerden gelen öğrencilerden oluşan 17 takım yarıştı. Öğrenciler, etkinlikte NASA tarafından belirlenen 18 farklı problemden birini seçerek çözüm aradı.

        NASA Space APPS Çanakkale Yerel Etkinlik Lideri ve TÜMMİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çakar, Çanakkale'de geçen yıl ilk kez yaptıkları etkinliğe 18 takım ve 78 gelecek tasarımcısının katıldığını, bu yıl ise 75 gelecek tasarımcısı ile 17 takımın yer aldığını söyledi.

        ÖDÜL OLARAK FİDAN VERİLECEK

        Öğrencilerin yarışmada, dünyanın ve uzayın problemlerine çözüm aradığını belirten Çakar, "Bu yıl ödül olarak da fidan vermeyi planlıyoruz. Yaşadığımız orman yangınları felaketine işaret etmek istiyoruz. Aynı zamanda 17 takım olması da hem Çanakkale’nin simgesel değeri hem de Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarına bir göndermedir" dedi.

        Etkinlikte ayrıca alanında uzman konuşmacılar konferans verdi.

        Yarışma, öğrencilerin projelerini akademisyenlerden oluşan jüriye sunması ve değerlendirilmesinin ardından sona erecek.

