        Çanakkale'de yangınlara karşı yeni tedbirler | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de orman yangınlarına karşı yeni tedbirler alındı

        Çanakkale'de Valiliği tarafından kentte artan orman yangınlarına karşı yeni tedbirler alındı

        08.09.2025 - 18:44
        Çanakkale Valiliği, il genelinde artan orman yangınların önüne geçmek için yeni tedbirler aldı. Buna göre, il genelinde 08 Eylül itibarıyla 31 Aralık 2025 tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve benzeri yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı.

        Çanakkale Valiliği’nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şöyle denildi:

        "İlimizde ormanlık alanlarda yangın riskinin azaltılması, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla aşağıdaki karar alınmıştır:

        08 Eylül 2025 31 Aralık 2025 tarihleri arasında ilimiz genelinde; havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı vb. yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ormanlarımızın korunması amacıyla alınan bu karara titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir."

