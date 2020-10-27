Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Kaymakam Mustafa Gürdal başkanlığında toplanan Çan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, çok sayıda kişide pozitif vaka tespit edilen Dondurma köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina süresi boyunca, alınan kararlara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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