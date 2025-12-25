Habertürk
        Emekli askeri savcı zıpkınla ava çıkmıştı

        Emekli askeri savcı zıpkınla ava çıkmıştı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için denize giren emekli askeri savcı 62 yaşındaki Yalçın Karakaya yaşamını yitirdi. Karakaya'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:55 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:55
        Emekli askeri savcı zıpkınla ava çıkmıştı
        Balıkesir'de olay, Erdek’e bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zıpkınla balık avlamak amacıyla denize dalan emekli askeri savcı Yalçın Karakaya’dan (62) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Yalçın Karakaya’nın cansız bedenine Doğanlar açıklarında ulaşıldı.

        CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Sudan çıkarılan Karakaya’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve bir süredir Doğanlar Mahallesi’nde ikamet eden emekli askeri savcı Karakaya’nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
