Emekli askeri savcı zıpkınla ava çıkmıştı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için denize giren emekli askeri savcı 62 yaşındaki Yalçın Karakaya yaşamını yitirdi. Karakaya'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Balıkesir'de olay, Erdek’e bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zıpkınla balık avlamak amacıyla denize dalan emekli askeri savcı Yalçın Karakaya’dan (62) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Yalçın Karakaya’nın cansız bedenine Doğanlar açıklarında ulaşıldı.
CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Sudan çıkarılan Karakaya’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve bir süredir Doğanlar Mahallesi’nde ikamet eden emekli askeri savcı Karakaya’nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.