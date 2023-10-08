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        Çanakkale'de orman yangını

        ÇANAKKALE´ninAyvacıkilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:10
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        Çanakkale'de orman yangını
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        ÇANAKKALE´ninAyvacıkilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelköy mevkisindeki ormanda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 helikopter, 1 hizmet aracı, 1 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve toplamda 45 personel sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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