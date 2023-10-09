Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de tepki çeken Atatürk büstü kaldırıldı

        ÇANAKKALEKahramanlarıParkı'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediği ileri sürülen büst, tepkilere neden oldu. Tepkiler sonrası büst, yeniden gözden geçirilmek üzere kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de tepki çeken Atatürk büstü kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALEKahramanlarıParkı'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediği ileri sürülen büst, tepkilere neden oldu. Tepkiler sonrası büst, yeniden gözden geçirilmek üzere kaldırıldı.

        Çanakkale Belediyesi'nce 60'ıncı Uluslararası Troya Festivali etkinlikleri kapsamında; Çanakkale Kahramanları Parkı inşa edildi. İçinde Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü başta olmak üzere Çanakkale Savaşları'nda savaşan ve şehit düşen Mehmetçikleri temsilen yapılan asker büstünün yanı sıra Ezineli Yahya Çavuş, Mehmet Akif Ersoy, Hafız Hamdi Dumrul, Selma Rıza Hanım, Tophaneli Hakkı Bey ve Cevat Çobanlı'nın büstünün yer aldığı parkın açılışı, 13 Ağustos'ta yapıldı. Parktaki kaidesi ile 180 santimetrelik döküm fiberglass Atatürk büstü ise sosyal medyada eleştirilere konu oldu. Atatürk'e benzemediği ileri sürülen büst, tepkiler sonrası revize edilmek üzere kaldırıldı.

        'BİRKAÇ DENEME YAPACAKTIK'

        Büstü beğenmeyen bir kişinin cep telefonuyla fotoğrafını çekip, şikayette bulunduğunu belirten heykeltıraş Ethem Muhtaroğlu, "Yerel bir gazeteci de sosyal medyada kontrol etmeden paylaşımda bulunmuş. Zaten kontrol etse heykel yerinde yok, atölyeye çekmiştik. Çünkü renk seçimi ile ilgili olarak da birkaç deneme yapacaktık. Şimdi de göz bebeği eklemek ve rengini değiştirmek üzere atölyeye çektik. Büstün orijinal fotoğrafını gazetecilere göndermeme rağmen yayınlamadılar. Bütün kamuoyu kötü çekilen bir fotoğraf üzerinden heykeli eleştirmeye başladı" diye konuştu.

        Çanakkale Belediyesi'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "Çanakkale Kahramanları Parkı'nda bulunan Atatürk Heykeli; eleştiriler üzerine sanatçı tarafından yeniden gözden geçirilmek üzere alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        İhbara giden polisimizi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisimizi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Deniz suyu sıcaklıkları şiddetli yağışları tetikleyebilir!
        Deniz suyu sıcaklıkları şiddetli yağışları tetikleyebilir!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisinde makine arızası
        Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisinde makine arızası
        GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını çıktı
        Çanakkale'de orman yangını çıktı
        Biga'da Doğtaş'ın kurucusu Ali Doğan ve eşi için mevlit okutuldu
        Biga'da Doğtaş'ın kurucusu Ali Doğan ve eşi için mevlit okutuldu
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de orman yangını