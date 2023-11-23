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        "Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları" Çanakkale'de yapıldı

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları" Çanakkale'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:16 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:17
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        "Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları" Çanakkale'de yapıldı
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        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları" Çanakkale'de gerçekleştirildi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte, Çanakkale’deki sivil toplum kuruluşlarına Cumhuriyet'in 100. yılında sivil toplum sektörünün gelişimi, derneklerin denetiminde incelenen hususlar, derneklere rehberlik faaliyetleri, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü'nün 8 numaralı tavsiyesi, proje destek sistemi konularında bilgilendirme sunumu ile Yardım Toplama Kanunu ve Yardım Toplama Yönetmeliği kapsamında bilgilendirmede bulunuldu.

        Toplantıda konuşan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, sivil toplum kuruluşlarının önemli görevler üstlendiklerini belirtti.

        Aktaş, 11 ildeki "Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları"nın Çanakkale'de de düzenlenmesine vesile olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Vizyonu, Sivil Toplum Sektörün Genel Tanıtımı Sunumuna yer verildi..

        Toplantıya, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanı Adnan Zengin, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İçişleri Uzmanı Büşra Ergin, Dernekler Denetçisi Fatih Onmuş, İl Planlama Uzmanı Yavuz Selim Üçüncü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Aykut Kuzey ve Çanakkale’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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