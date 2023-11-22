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        Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 20:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 20:30
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        Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü (2)
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        TUTUKLANDI

        Çanakkale'ninGeliboluilçesinde, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Mehmet Onay´ı (59), pompalı tüfekle öldüren Yalçın Başkurt'un (38) polisteki ifadesi ortaya çıktı. Başkurt'un ifadesinde, aralarındaki alacak meselesi nedeniyle telefonda tartıştıklarını belirterek, "Sonra Mehmet Onay'ın bulunduğu eve gittim. Sokakta bana küfür etti. Pompalı tüfekle vurdum. Suçumu kabul ediyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yalçın Başkurt, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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