Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Çanakkale'ninGeliboluilçesinde, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Mehmet Onay´ı (59), pompalı tüfekle öldüren Yalçın Başkurt'un (38) polisteki ifadesi ortaya çıktı. Başkurt'un ifadesinde, aralarındaki alacak meselesi nedeniyle telefonda tartıştıklarını belirterek, "Sonra Mehmet Onay'ın bulunduğu eve gittim. Sokakta bana küfür etti. Pompalı tüfekle vurdum. Suçumu kabul ediyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yalçın Başkurt, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.