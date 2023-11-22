Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Biga Belediyesi 2. Kitap Festivali 11 Aralık'ta başlayacak

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kitap Festivali, 11-17 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 19:35 Güncelleme: 22.11.2023 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biga Belediyesi 2. Kitap Festivali 11 Aralık'ta başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kitap Festivali, 11-17 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

        Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Biga Belediyesi 2. Kitap Festivali'ne ilişkin bilgi verdi.

        Festivalin, 11 Aralık'ta tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla başlayacağını belirten Erdoğan, "Orhan Toker, Deniz Alter, Gri Koç, Saniye Bencil Kangal, Beyhan Budak, Nurullah Genç, Dilek Cesur, Bekir Develi gibi ünlü yazarlarımızın da bulunduğu 44 yayınevine ait 40 yazar yer alacak. Bir hafta sürecek Kitap Festivalimizde her akşamı söyleşi ve imza programı gerçekleşecek. Tüm halkımızı bekliyoruz." dedi.

        Toplantıya, Biga Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Ziya Özkan, Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Alperen Pişkin, Festival Programı Koordinatörü Nurullah Güler, Biga Kaymakamlığı Okul Sporları Koordinatörü Kemal Yasin Yılmaz katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 99 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 99 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Bayramiç'te tarlaya devrilerek alev alan otomobildeki iki kişiden biri yara...
        Bayramiç'te tarlaya devrilerek alev alan otomobildeki iki kişiden biri yara...
        Çanakkale'de otomobil hırsızlığı şüphelisi JASAT timlerince yakalandı
        Çanakkale'de otomobil hırsızlığı şüphelisi JASAT timlerince yakalandı
        Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksidinde son gü...
        Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksidinde son gü...
        Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı