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        Çanakkale'de minibüsten 34 kaçak göçmen çıktı

        ÇANAKKALE'ninAyvacıkilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda minibüsteki 34 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:05
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        Çanakkale'de minibüsten 34 kaçak göçmen çıktı
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        ÇANAKKALE'ninAyvacıkilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda minibüsteki 34 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, gece saatlerinde Ayvacık ilçesi Tuzla köyü yakınlarında şüpheli görülen 34 ZL 8790 plakalı minibüs durduruldu. Ekiplerin yaptığı aramada 13'ü erkek, 10'u kadın, 11'i çocuk olmak üzere toplamda 34 kaçak göçmen ile organizatör M. Ç. ve M.D. yakalandı. Organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürerken, kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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