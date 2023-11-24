DOSYA HABER/TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI - Çanakkale'deki soğuk hava deposu enerjisini çatısındaki 1110 güneş panelinden alıyor

BURAK AKAY - Çanakkale'de 3 girişimcinin 8 yıl önce kurduğu soğuk hava tesisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan desteklerle geliştirilerek bölge tarımına hizmet veriyor.

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