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        DOSYA HABER/TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI - Çanakkale'deki soğuk hava deposu enerjisini çatısındaki 1110 güneş panelinden alıyor

        BURAK AKAY - Çanakkale'de 3 girişimcinin 8 yıl önce kurduğu soğuk hava tesisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan desteklerle geliştirilerek bölge tarımına hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:12
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        DOSYA HABER/TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI - Çanakkale'deki soğuk hava deposu enerjisini çatısındaki 1110 güneş panelinden alıyor
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        BURAK AKAY - Çanakkale'de 3 girişimcinin 8 yıl önce kurduğu soğuk hava tesisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan desteklerle geliştirilerek bölge tarımına hizmet veriyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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