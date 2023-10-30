Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Enerjisa Üretim'den Çanakkale'deki arıcılara ekipman ve fidan desteği

        TÜRKİYE'ninliderözel sektör elektrik üretim şirketlerinden Enerjisa Üretim, Sabancı Cumhuriyet seferberliği kapsamında Çanakkale Arıcılar Birliği ile yürüttüğü ortak çalışma kapsamında arıcılara toplam 150 adet, 2 katlı, 5 çerçeveli yerli arı kovanı bağışlayıp, bal ormanı için fidan dikimi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 18:17 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerjisa Üretim'den Çanakkale'deki arıcılara ekipman ve fidan desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'ninliderözel sektör elektrik üretim şirketlerinden Enerjisa Üretim, Sabancı Cumhuriyet seferberliği kapsamında Çanakkale Arıcılar Birliği ile yürüttüğü ortak çalışma kapsamında arıcılara toplam 150 adet, 2 katlı, 5 çerçeveli yerli arı kovanı bağışlayıp, bal ormanı için fidan dikimi yaptı.

        Enerjisa Üretim, ağaçlandırma çalışmaları ile orman varlığına katkı sağlamaya devam ediyor. Türkiye'nin lider özel sektör elektrik üretim şirketlerinden Enerjisa Üretim, bu kapsamda Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Çanakkale'de fidan dikimi gerçekleştirdi. Enerjisa Üretim'in, 2022 yılında oluşturulan 2 bal ormanına ek 2023 yılının sonuna kadar toplam 5 bal ormanı için fidan desteğini tamamlamayı hedeflediği bildirildi. Proje kapsamında isale hattından su havuzuna, yol yapımından arı sağım makinasına kadar arıcıların ihtiyaç duyduğu altyapıya destek veren Enerjisa Üretim, arıcılara toplam 150 adet, 2 katlı, 5 çerçeveli yerli arı kovanı bağışladı. Bal ormanlarından Çanakkale Arıcılar Birliğine üye 650 arıcının yanı sıra çevre illerdeki 350 gezgin arıcı ile ailelerin faydalanması amaçlanıyor. En az 10 bin kovan arı sağımı ile 100 ton bal sağımı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

        Enerjisa Üretim Sürdürülebilirlik Mentoru Mehmet Evren Eynehan, "Bugün Enerjisa Üretim ve Akçansa çalışan ve ailelerinden oluşan gönüllülerle birlikte Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında bir araya geldik. Çanakkale Enerjisa Üretim olarak hali hazırda santralimizin bulunduğu ve yatırımlarımızın olduğu önemli bir şehir. Faaliyet gösterdiğimiz diğer şehirlerde olduğu gibi Çanakkale'de de topluma ve çevreye katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bölgedeki biyoçeşitliliğe katkı sağlayacak bal ormanı için fidan dikimini tamamladık. Proje kapsamında lavanta yolunu oluştururken, bölgedeki arıcılara gaz maskesi ve arıcı maskesi dağıtımını da gerçekleştirdik" dedi.

        Enerjisa Üretim, proje kapsamında Çanakkale'de toplam 21 adet bal ormanını tamamlamayı hedefliyor.

         

         

        DHA-Genel - Türkiye-Çanakkale - DHA

        2023-10-30 17:41:41

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Karanlıkta yanlış kişiye ateş açtı!
        Karanlıkta yanlış kişiye ateş açtı!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Bozcaada'daki rüzgar türbinlerinin metrelerce yükseklikteki zorlu bakımı FP...
        Bozcaada'daki rüzgar türbinlerinin metrelerce yükseklikteki zorlu bakımı FP...
        Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu (2)
        Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu (2)
        Çanakkale'de 2023 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile fener alayı düzenlendi
        Çanakkale'de 2023 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile fener alayı düzenlendi
        1915 Çanakkale Köprüsü Cumhuriyet'in 100. yılında dron ile görüntülendi
        1915 Çanakkale Köprüsü Cumhuriyet'in 100. yılında dron ile görüntülendi
        Çanakkale'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel anıt açıldı
        Çanakkale'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel anıt açıldı
        Çanakkaleli çiftçi tarlasına `Cumhuriyet 100 yaşında´ yazdı
        Çanakkaleli çiftçi tarlasına `Cumhuriyet 100 yaşında´ yazdı