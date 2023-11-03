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        Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı

        ÇANAKKALESavaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombalaması sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:27 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:30
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        Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı
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        ÇANAKKALESavaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombalaması sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

        İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin Çanakkale Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te boğazın girişini bombalamaları sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er için Seddülbahir Kalesi'nde tören düzenlendi. Anma törenine Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çanakkale Savaşı'nda şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi.

        'HER ZAMAN BÜYÜK BİR GÜÇLE, GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ'

        Çanakkale ruhunu unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalıştıklarını söyleyen İsmail Kaşdemir, "Her zaman büyük bir güçle, gayretle çalışacağız. Çünkü çalışmalarımızdaki ilhamı Çanakkale ruhundan alıyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Cumhuriyet´e giden ilk yolların başladığı bu mekanlarda, kurtuluşa olan inancın ortaya çıktığı bu mekanlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı ilk bu mekanlarda Çanakkale ruhu da milli mücadele ruhu da Cumhuriyet ruhu da asla eksik olmayacak ve kıyamete kadar da var olacak. Bir kez daha bize bu toprakları vatan yapanları, bu toprakları kurtaranları, bu topraklarda Cumhuriyet´i kuranları, Çanakkale'yi geçilmez yapanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman arkadaşları ve kahraman Mehmetçikleri rahmet, minnet ve şükran duygularımızla anıyoruz. Aziz ruhları şad olsun" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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