Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor (2)

'YANGIN700HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLDU'

Gelibolu'nun Ilgardere köyü yakınlarında dün saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, 22 ilk müdahale aracı, 81 arazöz, 16 iş makinesi, 9 hava aracı, 40 diğer kurum araçları ve toplam 510 personelin müdahalesi sonucu saat 14.00'de kontrol altına alındı. Yangın 700 hektar alanda etkili oldu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Karacabey, "Dün saat 14.21'de Gelibolu ilçemizin Ilgardere köyü hudutları içerisinde maalesef bir orman yangını başladı. Yangının başladığı an itibariyle rüzgarın hızının 80 kilometre ile zaman zaman 120 kilometreye ulaşan şiddette olduğu, bunun meteorolojik veriler açısından bakıldığında fırtına anlamına geldiğini özellikle belirtmek istiyorum. Nemin yüzde 41 olması, sıcaklığın da 29 derece civarında olması yangın açısından en olumsuz şartların oluşması anlamına geliyordu. İfade ettiğim gibi şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın Pazarlı köyü istikametine hızlı ilerledi. Zaman zaman 1 kilometrenin üzerinde 'spot' diye ifade ettiğimiz atlamalar yapmak süratiyle hızlıca Pazarlı köyünü içerisine alacak şekilde devam etti. 14.32 itibariyle yangın bölgesinde olan ekiplerimiz öncelikle her zaman olduğu gibi yerleşim yerlerinde oluşan tehditleri ortadan kaldırmak maksadıyla Pazarlı köyü içerisinde tedbir aldılar. Bir taraftan da yangının daha fazla genişlememesi için de çalışmalarını sürdürdüler. Dün akşam açıklama yaptığımız gibi yangın 21.30'da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Yangın sırasında 22 ilk müdahale aracımız, 81 arazöz, 16 iş makinesi, 9 hava aracı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan 40 iş makinesi ve araçla birlikte 510 personelimizin bu yangının söndürülmesi sırasında görev aldı. Yaklaşık 700 hektarlık bir ormanlık alanı etkileyen yangın, bugün ekiplerimizin gece devam eden çalışmaları ve gün doğumuyla birlikte hava araçlarının da tekrar göreve başlamasıyla saat 14.00 itibariyle kontrol altına alınmış oldu" dedi.

'YAKLAŞIK 800 YANGIN ÇIKTI'

Çanakkale'de 3'ü orman yangını, 4 orman dışı yangın olmak üzere 7 yangının çıktığını söyleyen Karacabey, "Türkiye genelinde ise 18 orman yangını ve 12 kırsal alan yangını olmak üzere toplam 30 adet yangın meydana geldi. Yılı değerlendirdiğimiz zaman yıllık toplamda Çanakkale ilimizde 144 orman yangını ve bunun neredeyse 4 katından fazla 655 adet kırsal alan yangını olmak üzere toplam yaklaşık 800 adet yangın meydana geldi ve bu yangınlarda maalesef 4 bin 966 hektarlık orman alanımız Çanakkale ilimiz de bu yangınlardan etkilendi, zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde bugün itibariyle 2 bin 484 adet orman yangınında 15 bin 111 hektarlık orman alanın etkilendiğini söyleyen Karacabey, "Yangın başına düşen orman alanına baktığımızda; 6 hektarlık bir alanın orman yangınlarından etkilendiğini görüyoruz. Bu rakam son 4 yılın ortalamasına baktığımızda aynı günün değerleri açısından en az etkilenen orman alanı olduğunu gösterir" dedi.

'HER MEVSİM ORMAN YANGINI YAŞANABİLİYOR'

Çanakkale'de 16 Temmuz ve 22 Ağustos tarihlerinde çıkan yangınlarla ilgili konuşan Karacabey şöyle devam etti:

"16 Temmuz'daki Kızılkeçili yangınında bin 240 hektar, 22 Ağustos'taki Damyeri yangınında da 2 bin 650 hektar olmak üzere toplamda 3 bin 890 hektarlık orman alanımız bu yangınlardan etkilendi. Bu sahalarda Orman Bölge Müdürlüğümüze ait personelimizin, arkadaşlarımızın yoğun çalışmalarıyla sahalardaki yanan ağaçların temizlenme işlemi büyük ölçüde tamamlandı. Bu çalışmalar devam etmekle birlikte 500 hektarlık bir alan da tamamen temizlendi. Bunun 250 hektarlık kısmı da şu an için tekrar ormanlaştırılmak üzere hazır hale getirildi. İnşallah 11 Kasım'da tüm Türkiye genelinde gerçekleştireceğimiz 'Milli Ağaçlandırma Günü' kutlamaları çerçevesinde 'Cumhuriyet Ormanı' tesisimiz inşallah bu sahada radar tepe mevkiinde gerçekleşecek. Bu vesileyle bütün Çanakkaleli vatandaşlarımızı radar tepe mıntıkasındaki fidan dikim etkinliğimize de sizlerin aracılığıyla davet etmek istiyorum. Bu yangın bize bir gerçeği bir kere daha gösterdi ki yangının mevsimi olmuyor. Yangının mevsimi yok. Yangının şartları oluştuğunda her mevsim maalesef orman yangını yaşanabiliyor. Burada kamu kurumları olarak bizlere önemli görevlere düşüyor. Bizim her mevsim hazır olmamız gerektiğini bir kere daha bizlere göstermiş oldu. Dün başta da ifade ettiğim gibi 11 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde arkadaşlarımız, ekiplerimiz yangına müdahale ettiler ve çok daha büyük bir felaketin yaşanmasının önüne geçmiş oldular. Yangının çıkış sebebiyle ilgili şu an güvenlik kuvvetlerinin çalışmaları devam ediyor. Birtakım tespitler yapılıyor, inşallah onlar belli olduğunda netleştiği zaman sizlerle paylaşılacak."

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,