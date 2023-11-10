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        Çanakkale'de su kullanım kısıtlamasının süresi uzatıldı

        ÇANAKKALE'niniçme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı, 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 32,3 seviyelerine düştü. Çanakkale Belediyesi, encümen kararıyla su tüketimine getirdiği kısıtlamayı 31 Aralık'a kadar uzattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:40
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        Çanakkale'de su kullanım kısıtlamasının süresi uzatıldı
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        ÇANAKKALE'niniçme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı, 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 32,3 seviyelerine düştü. Çanakkale Belediyesi, encümen kararıyla su tüketimine getirdiği kısıtlamayı 31 Aralık'a kadar uzattı.

        Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi, kuraklık nedeniyle yüzde 32,3 seviyelerine düştü. Atikhisar Barajı'nda su miktarının azalması üzerine 2 Mart´ta, su kullanımına yönelik 31 Ekim tarihine kadar kısıtlama kararı getirildi. Çanakkale Belediyesi tarafından encümen kararıyla bu kararın geçerliliği 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Çanakkale Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kentin tek içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı´nın sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam kaynağı olan suyumuzu korumak adına Belediye Encümenince alınan tasarrufa yönelik kararların geçerliliği 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı" denildi.

        'SU KULLANIMININ MİNİMUMA İNDİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ'

        Su kullanımının azalmasına dair açıklamada şu ifadelere yer verildi:

         "Atikhisar Barajı'nın özellikle kuraklık riskine karşı korunması, bu doğrultuda suyun tasarruflu kullanımına yönelik farkındalık ve bilinç yaratılmasına ilişkin belediye encümenince bir dizi karar alınmıştı. Bu kapsamda; konut ve işyeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanması, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanması, oto kuaför yıkama işletmelerinde su tüketiminin en fazla ayda 20 metreküp olarak uygulanmasına, oto kuaför yıkama, halı yıkama hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan işyerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yeraltı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine böylece yeraltı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama/damlama sistemleri kullanılarak yapılması, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesine oy birliği ile karar verildi."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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