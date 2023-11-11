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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 20:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 20:48
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (5)
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        ÇANAKKALEBOĞAZI´NDAFERİBOT SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Boğaz'da etkili olan fırtına nedeniyle durdurulan Lapseki- Gelibolu hattının saat 19.00, Çanakkale- Kilitbahir hattının saat 19.30, Çanakkale- Eceabat hattının ise saat 20.00 itibariyle tekrar başladığını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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