Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (5)
ÇANAKKALEBOĞAZI´NDAFERİBOT SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Boğaz'da etkili olan fırtına nedeniyle durdurulan Lapseki- Gelibolu hattının saat 19.00, Çanakkale- Kilitbahir hattının saat 19.30, Çanakkale- Eceabat hattının ise saat 20.00 itibariyle tekrar başladığını duyurdu.
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