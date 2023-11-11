Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (5)

ÇANAKKALEBOĞAZI´NDAFERİBOT SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Boğaz'da etkili olan fırtına nedeniyle durdurulan Lapseki- Gelibolu hattının saat 19.00, Çanakkale- Kilitbahir hattının saat 19.30, Çanakkale- Eceabat hattının ise saat 20.00 itibariyle tekrar başladığını duyurdu.