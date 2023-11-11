Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (6)
ÇANAKKALEBOĞAZI10 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI
Çanakkale´de gün boyu etkili olan lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle saat 12.15´te geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 22.20 itibariyle transit gemi geçişlerine açıldı.
DHA-Genel - Türkiye-Çanakkale - Cemhan ŞEN
2023-11-11 22:52:17
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