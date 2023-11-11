Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (6)

ÇANAKKALEBOĞAZI10 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Çanakkale´de gün boyu etkili olan lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle saat 12.15´te geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 22.20 itibariyle transit gemi geçişlerine açıldı.

DHA-Genel - Türkiye-Çanakkale - Cemhan ŞEN

2023-11-11 22:52:17