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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (6)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 22:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 22:58
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (6)
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        ÇANAKKALEBOĞAZI10 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

        Çanakkale´de gün boyu etkili olan lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle saat 12.15´te geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 22.20 itibariyle transit gemi geçişlerine açıldı.

        DHA-Genel - Türkiye-Çanakkale - Cemhan ŞEN

        2023-11-11 22:52:17

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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