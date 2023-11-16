Çanakkale'de Yunanistan'ın ittiği 23 göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 13 Kasım'da Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları gönderildi. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 23 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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