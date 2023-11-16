Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de Yunanistan'ın ittiği 23 göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de Yunanistan'ın ittiği 23 göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 13 Kasım'da Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları gönderildi. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 23 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Okul müdürünün organları, 5 hastaya umut oldu
        Okul müdürünün organları, 5 hastaya umut oldu
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenlerini ortaya çıkaran günlük
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenlerini ortaya çıkaran günlük
        Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden okul müdürünün organları 5 kişiye u...
        Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden okul müdürünün organları 5 kişiye u...
        Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
        "Troya Kültürlerarası Diyalog Platformu Projesi" 1 Aralık'ta başlıyor
        "Troya Kültürlerarası Diyalog Platformu Projesi" 1 Aralık'ta başlıyor
        Kaz Dağları'nda yaşayan bozayı fotokapanla görüntülendi
        Kaz Dağları'nda yaşayan bozayı fotokapanla görüntülendi