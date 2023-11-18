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        Çanakkale´nin Bayramiç ilçesi beyaza büründü

        ÇANAKKALE´ninBayramiçilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Beyaza bürünen ormanda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 21:48 Güncelleme: 18.11.2023 - 21:50
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        Çanakkale´nin Bayramiç ilçesi beyaza büründü
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        ÇANAKKALE´ninBayramiçilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Beyaza bürünen ormanda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

        Bayramiç'e bağlı Çırpılar köyünün yüksek kesimlerine, mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde orman, köyler ve yerleşim merkezleri beyaza büründü. Bölgede, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bu yıl, yağmurun yetersiz olması nedeniyle kuraklık tehlikesinin yaşandığı Çanakkale´de mevsimin ilk karı vatandaşı sevindirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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