Evde çıkan yangında hayatını kaybetti

ÇANAKKALE'ninmerkezebağlı Sarıcaeli Köyü'ndeki bir evde çıkan yangında, 82 yaşındaki Yahya Duru hayatını kaybetti.

Çanakkale merkezine bağlı Sarıcaeli Köyü'nde yaşayan Yahya Duru'nun evinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü. Sağlık ekiplerinin evde yaptığı kontrolde, Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Duru´nun cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.