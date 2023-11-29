Çanakkale'de cadde ve sokaklar göle döndü (2)

YENİCE'DEYAĞIŞSONRASI YOL ÇÖKTÜ

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Namazgah Ahiler Yol Çıkışı Kır Lokantası mevkinde yol çöktü. Ekipler bölgede çalışma başlattı. Yenice Belediye Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise, "İlçemiz Namazgah Ahiler Yol Çıkışı Kır Lokantası mevkisinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle belirtilen güzergah trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahların kullanılması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,