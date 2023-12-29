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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:05
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı (2)
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        GEMİTRAFİĞİNE AÇILDI

        Çanakkale'de etkili olan yoğun sisle birlikte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kapanan boğaz trafiği, saat 10.05 itibarıyla tekrar açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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