Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı (2)

GEMİTRAFİĞİNE AÇILDI

Çanakkale'de etkili olan yoğun sisle birlikte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kapanan boğaz trafiği, saat 10.05 itibarıyla tekrar açıldı.

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